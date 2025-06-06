АвтоМир / За рулём

В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто

Административные штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, могут вырасти в 10 раз - с 500 до 5 тысяч рублей, соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению, рассказал с депутат Госдумы Сергей Колунов.

Дума приняла данный законопроект в первом чтении в 2023 году. Согласно инициативе, регионы РФ предлагается наделить правом вводить штрафы за нарушение покоя граждан в ночное время для водителей автомобилей и мотоциклов. Законопроектом также предусматривается возможность задержания автомобиля с демонтированными или модифицированными глушителями. Фиксировать нарушения предлагается с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз – с 500 рублей до 5 тысяч. Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих «выхлопом», не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению», - сказал Колунов.

По словам парламентария, документ в случае принятия даст регионам возможность самостоятельность увеличивать штрафы за данное правонарушение, но не более чем до 30 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в начале года Росстандарт сертифицировал комплекс фотовидеофиксации под названием «Эфир», который, как и рядовые камеры превышения скорости, устанавливается на дорогах и способен измерять уровень шума от транспортных средств. По его словам, этот комплекс может быть использован для фиксации правонарушения.