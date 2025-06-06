АвтоМир / За рулём

Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по снижению количества ДТП с пострадавшими

Псковская область вошла в первую пятерку рейтинга по снижению количества ДТП с пострадавшими, следует из исследования РИА Новости. По итогам первого полугодия 2025 года в 50-ти регионах число ДТП с пострадавшими снизилось, в двух не изменилась и в 33-х выросло. Лидером по снижению стал Севастополь, где количество ДТП с пострадавшими по итогам шести месяцев 2025 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 26,7%. В первой пятерке по снижению ДТП с пострадавшими также Камчатский край, Томская область, Псковская область и Санкт-Петербург.

В январе-июне 2025 года, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано 55,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также снизилось – число погибших уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 2,8%, а число раненых снизилось на 1%. В более чем половине регионов аварийность с пострадавшими на дорогах сократилась.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты составили рейтинг регионов РФ по аварийности на дорогах на основе данных МВД РФ. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в январе-июне 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона.

В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 92,1 ДТП с пострадавшими, это на 3,1 ДТП меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом значение показателя в разных регионах различается очень существенно – самый низкий и самый высокий показатель отличаются в 27 раз.

Явным лидером рейтинга со значительным отрывом, как и годом ранее, является Чеченская Республика, где по итогам первого полугодия 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 13,9 ДТП с пострадавшими. Это в почти восемь раз ниже, чем по стране в целом и почти в три раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. Чеченская Республика также лидирует в рейтинге и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.

В первую пятерку рейтинга также входят Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область и Московская область, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50. Лучше среднероссийского уровня значение показателя у 35 регионов.

Замыкают рейтинг Республика Тыва и Костромская область, где по итогам первого полугодия 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится, соответственно 379,6 и 217,8 ДТП с пострадавшими, что значительно выше общероссийского уровня. Кроме названных, еще в пяти регионах количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января-июня 2025 года превысило 150.