В России с 1 сентября вдвое увеличится госпошлина за получение водительских прав

Госпошлина за получение водительских прав с 1 сентября в России вырастет в два раза - с 2 до 4 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«С 1 сентября вырастут пошлины для автомобилистов. Выдача водительского удостоверения была 2 тыс. рублей, а будет составлять 4 тыс. рублей. Выдача номеров на мотоцикл и прицепы была 1,5 тыс. рублей, станет - 2 250 рублей», - сказал он.

Кроме того, с 1 сентября с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей вырастет госпошлина за выдачу пластикового СТС, с 3 тыс. до 6 тыс. рублей - за выдачу водительских прав нового поколения, с 2 тыс. до 3 тыс. рублей - за выдачу госномера на автомобиль, с 1,5 тыс. рублей до 2 250 рублей - за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление повысится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Также до 300 рублей повысится госпошлина за выдачу бумажного транзитного номера, она составляет 200 рублей. Госпошлина за выдачу металлического транзитного номера на автомобиль повысится с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей.

В РФ с 1 сентября также появится госпошлина за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты. Она будет составлять 500 рублей. Также будет введен платеж в 15 тыс. рублей для автошкол за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.