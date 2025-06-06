АвтоМир / За рулём

Биржевая стоимость АИ-92 обновила рекорд

Биржевая стоимость бензина на торгах в понедельник продолжила рост, цена марки АИ-92 обновила рекорд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин Аи-92 в понедельник подорожал на 1,28%, до 71,309 тысячи рублей за тонну, превзойдя таким образом предыдущую рекордную отметку в 70,508 тысячи рублей за тонну в сентябре 2023 года.

Цена бензина Аи-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 1,86%, до 80,3 тысячи рублей за тонну. Тем не менее это пока ниже предыдущего ценового максимума в 80,51 тысячи рублей за тонну, достигнутого 12 августа.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,93%, до 59,274 тысячи рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 3,25%, до 23,642 тысячи рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,3%, до 71,408 тысячи рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 4,09%, до 20,274 тысячи рублей за тонну, пишет ТАСС.