Штрафовать водителей без ОСАГО разрешат автоматически, но не чаще раза в сутки

Правительство поддержало поправки в законодательство, направленные на создание автоматической системы выявления автомобилистов, управляющих транспортными средствами без обязательного страхового полиса ОСАГО. Эти меры призваны упростить контроль за соблюдением требований по страхованию автомобилей.

Законодательная инициатива предусматривает введение нового правила: водителя без действующего полиса ОСАГО смогут штрафовать не чаще одного раза в сутки. После первого зафиксированного случая нарушение не повлечет повторных штрафов в течение последующих 24 часов. По истечении указанного срока наказание возобновляется ежедневно, пока автовладелец не приобретёт страховку.

Документ разработан комитетом Госдумы по финансовому рынку, председателем которого является Анатолий Аксаков. Проект дополнит статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях особым примечанием, регламентирующим порядок наказания.

Обсуждение законопроекта показало, что власти рассматривают предложение правительства одобрить инициативу при условии внесения ряда поправок. Например, установлен переходный период для полной реализации всех технических аспектов, включая модернизацию специализированного ПО «Паутина», необходимого для правильной обработки данных и автоматического распознавания отсутствия ОСАГО, пишут «Известия».

Кроме того, Минфин сообщил, что новая система начнет функционировать до 1 ноября текущего года. До сих пор планировалось, что процесс ввода будет проходить поэтапно, сначала предусматривался испытательный период с предупреждающими уведомлениями автовладельцам через портал «Госуслуги». Однако нехватка времени привела к отказу от эксперимента, поскольку введённая мера станет обязательной сразу же.

Эксперты отмечают, что данная мера носит скорее временный характер, связанный с техническими трудностями запуска программы. Член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто подчеркнул, что ситуация требует незамедлительных действий ввиду большого числа автолюбителей, пренебрегающих оформлением ОСАГО. По оценкам Российского союза автостраховщиков, почти 7% водителей ездят без страховки, что соответствует приблизительно 3,5 миллиона транспортных средств.