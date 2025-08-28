АвтоМир / За рулём

Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН

Возможность выиграть умные часы, наушники и электрогриль будет у посетителей автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Розыгрыш призов от партнеров будет проводиться в течение всего мероприятия. А главные призы от ПЛН разыграют в 14.30.

Важно, чтобы во время проведения розыгрыша победитель был на площадке праздника, иначе розыгрыш будет проводиться повторно для определения другого победителя.

Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания Carcade, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».

Категория 6+