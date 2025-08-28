АвтоМир / За рулём

Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers

Историю бренда Sollers рассказал в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель автосалона «Бизнес Град» Артем Вишнев.

«Представлять мы будем два бренда, это коммерческий транспорт, а именно Sollers и "ГАЗ". Представлять будем два автомобиля от каждого бренда, это Sollers ST6 и "Соболь" NN», - сказал Артем Вишнев.

Затем гость студии поделился историей бренда Sollers, который является крупным производителем автомобилей как отечественных, так и зарубежных марок.

«Давайте я расскажу вам про историю Sollers. На самом деле, она достаточно уже долгая. История начинается в 2002 году. Изначально Sollers - это автомобильные заводы, на мощностях которых производились такие бренды, как Fiat и Ford. Также в их пакете имеется еще бренд "УАЗ", всем известный. Раньше еще собирали Mazda во Владивостоке. Даже Aurus производится на их мощностях. Они являются акционерами Aurus, на котором ездит глава нашего государства», - добавил Артем Вишнев.

Напомним, «Бизнес Град» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+