Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН

Пять сертификатов от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сертификат распространяется на профессиональный уход для автомобиля в SPOT на Рижском проспекте, 96Б до 20 декабря текущего года.
Компания SPOT предлагает широкий выбор оригинальных масел и фильтров в наличии. Работы производятся от 15 минут, без очередей и с гарантией по строгим стандартам.
Мероприятие прошло в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.
