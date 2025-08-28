АвтоМир / За рулём

Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta

Общественники намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta «АвтоВАЗа» после произошедшего 18 сентября 2025 года ДТП во Владимирской области с машиной этой марки.

«Это первый зафиксированный случай серьезного дорожно-транспортного происшествия после признанной технической особенности у машин «АвтоВАЗа», — сообщил автоблогер и юрист Александр Шумский.

По его словам, авто потеряло управление и вылетело с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля. С тяжелыми травмами позвоночника женщина-водитель была доставлена в больницу, ее ждет операция.

О проблемах с рулевым управлением Lada Vesta в социальных сетях ее владельцы стали сообщать еще летом 2025 года. Они выкладывали видеоролики, где показано, что машина движется по дороге, зажигание включено, но руль почему-то заперт и не поворачивается даже при больших усилиях. В августе президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился в Росстандарт с просьбой провести комплекс надзорных мероприятий в том числе с обращением в МВД для анализа ДТП с участием автомобилей Lada Vesta.

В это же время «АвтоВАЗ» сообщил о начале бесплатной сервисной кампании по ремонту рулевого управления модели Lada Vesta, направленной на избежание незапланированной блокировки руля на Vesta второго поколения.

Проблемы с рулевым управлением на Lada известны давно, утверждают эксперты. По их словам, у машин фиксируются не только блокировки руля, но и отключения усилителя, пишет «Известия».

По данным НАС, обычной сервисной кампании недостаточно и случившаяся авария требует независимого расследования и ремонта всех проблемных машин в рамках отзывной кампании.