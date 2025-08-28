АвтоМир / За рулём

«На пятой передаче»: Все о «Юных инспекторах движения». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 октября.

Темой стало движение «Юные инспекторы движения» - как детей приучают к основам безопасности на дорогах и почему им это интересно:

Кто такие «Юные инспекторы движения» и чем они занимаются?

Почему водители перестают пугаться при остановке инспектором ДПС и начинают улыбаться?

Что дает детям участие в движении и почему им это нравится? В каком детском лагере проводятся смены для участников?

Почему Многопрофильный правовой лицей - базовая площадка для занятий по ПДД, и кто из педагогов был участником первого съезда ЮИД в 1975 году?

Кто учит детей навыкам первой медпомощи?

Какого автогородка не хватает для занятий с детьми в Пскове?

На эти и другие вопросы ответили спикеры:

инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова;

директор центра образования «Наставник», председатель регионального отделения организации «Юные инспекторы движения» Евграф Николаев;

заместитель директора по воспитательной работе Многопрофильного правового лицея №8 Елена Грачева.

Ведущий - Денис Бахтин.