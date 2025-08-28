АвтоМир / За рулём

Летнюю резину советуют менять при температуре ниже плюс пяти градусов

Менять летнюю автомобильную резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов, в Московском регионе такая погода установится в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Самым главным показателем является устойчивый переход температуры среднесуточной, когда она становится ниже плюс 5 градусов. Как правило, в наших широтах это происходит в начале последней декады октября месяца. Поэтому уже в ближайшие выходные уже следует задуматься. Именно такой режим у нас (в Московском регионе - ред.) предполагается, начиная практически с воскресенья», - рассказала Татьяна Позднякова, пояснив, что температурный режим влияет на эластичность покрышек.

Синоптик отметила, что в ночные часы температура местами будет слабо отрицательная. В результате недавних обильных осадков в столичном регионе образовались лужи, которые не успеют просохнуть, пишет РИА Новости. Поэтому при похолодании на дорогах может образоваться лед.