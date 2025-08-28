АвтоМир / За рулём

Цены на шиномонтаж в России подскочили на 13-29% за год

Работы станций технического обслуживания (СТО) и шиномонтажных мастерских по сезонной замене шин заметно подорожали по всей стране.

Поставить зимнюю резину вместо летней в Москве теперь на 22,4% дороже, чем в прошлом году. Услуга стоит в среднем 820 рублей (3280 рублей за четыре колеса), а в Санкт-Петербурге цена выросла на 13,9% и достигла 631 рубля (2524 рубля за комплект), подсчитали «Известия» на основе данных Росстата.

Если смотреть статистику по федеральным округам, то ценовым лидером оказался Уральский (УФО), где мастера просят за шиномонтаж на 29,3% больше, чем годом ранее (633 рубля за колесо). Это заметно опережает показатели по России в целом.

Например, в Сибирском (СФО) средняя стоимость услуги шиномонтажа поднялась на 18,2%, до 512 рублей за колесо, в Центральном (ЦФО) — на 17,5%, до 700 рублей, в Приволжском (ПФО) и Северо-Кавказском (СКФО) — на 17%, до 474 рубля и 303 рубля соответственно.

«Статистика Росстата, вероятно, отражает реакцию автосервисного рынка на рост финансовой нагрузки на бизнес», — сказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

В целом, осенний шиномонтаж — это недели, которые кормят СТО весь зимний сезон», — рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Поэтому ожидать снижения цены на эту услугу в ближайшее время не стоит, считает он.