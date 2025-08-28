АвтоМир / За рулём

Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать»

Среднесуточная температура воздуха уже позволяет автомобилистами произвести замену резины на зимнюю. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Среднесуточная температура устойчиво через +5 перешла, поэтому машину можно переобувать в зимнюю резину тем, кто не на шипах, конечно. Если шипы, то дальше каждый решает сам для себя, в зависимости от того, куда он ездит, насколько там хорошо расчищаются дороги», - сказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что до четверга погода будет сухой с прояснениями.

«В ближайшее время, то есть до конца этой недели, погода будет такая. До четверга мы ожидаем сухую погоду с прояснениями, но с ночными отрицательными температурами, в утренние часы у нас будет хороший минус», - добавила Тала Нещадимова.

