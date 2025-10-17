Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова

Осадки в виде дождя и мокрого снега могут начаться с пятницы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Она добавила, что устойчивый снежный покров может не сформироваться и в начале ноября.
«Если говорить о выпадении снега, то небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега могут быть на следующей неделе, но если говорить об устойчивом снежном покрове, то пока синоптики не видят, что он у нас сформируется в ближайшее время. Вероятнее всего, и начало ноября у нас будет без формирования снежного покрова», - резюмировала синоптик.