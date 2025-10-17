Общество

Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова

Осадки в виде дождя и мокрого снега могут начаться с пятницы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Начиная с пятницы, характер погоды поменяется. Очередной циклон принесет нам осадки, преимущественно небольшие и преимущественно в виде дождя. В отдельных местах могут быть умеренные дожди. Температуры положительные - ночью от +2 до +7 и от +3 до +8, днём от +5 до +10 и от +7 до +12. На смену антициклону приходит циклон, он приносит нам дожди», - сказала Тала Нещадимова.

Она добавила, что устойчивый снежный покров может не сформироваться и в начале ноября.

«Если говорить о выпадении снега, то небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега могут быть на следующей неделе, но если говорить об устойчивом снежном покрове, то пока синоптики не видят, что он у нас сформируется в ближайшее время. Вероятнее всего, и начало ноября у нас будет без формирования снежного покрова», - резюмировала синоптик.