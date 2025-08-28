АвтоМир / За рулём

Нетрезвого водителя остановили в Новосокольниках

В Новосокольниках дорожная полицией остановила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе Новосокольники 30 октября у дома на улице Шоссейной инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Lada Vesta. Выяснилось, что этой легковушкой управлял житель Новосокольнического района 1975 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.