Большинство респондентов ПЛН «переобувает» автомобиль при устойчивой низкой температуре

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (32,6%) едут «переобувать» автомобиль при устойчивой низкой температуре. Это следует из опроса, в котором приняли участие 178 человек.

29.2% принявших участие в опросе всегда «переобуваются» в конце октября - начале ноября, независимо от погоды. У 24.7% нет машины. 6.2% бегут в автосервис, если пошел снег. У 3.4% всесезонная резина. Не видят смысла менять резину 2.8% респондентов. 1.1% ориентируются по количеству ДТП в новостных сводках.

Подводя итог опроса, можно отметить, что большинство псковичей ответственно подходит к безопасному перемещению на автомобиле и заранее меняет резину. Отметим, начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщила, что среднесуточная температура воздуха уже позволяет автомобилистами «переобуть» машину. Напомним, менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря.

