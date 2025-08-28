АвтоМир / За рулём

Mash: Lada Largus под угрозой снятия с продажи из-за проблем с рулём

Автоваз может столкнуться с серьёзными последствиями в связи с массовыми жалобами на проблемы с рулём у модели Lada Largus. Как сообщает издание Mash, Национальный автомобильный союз обратился в Росстандарт, после чего ведомство направило уведомление о несоответствии продукции техрегламенту.

Изображение: Mash / Telegram

Водители жаловались, что с появлением холодов руль сильно затягивает/закусывает, из-за чего есть риск ДТП.

На заводе в Ижевске с 21 октября проверяют компоненты и проводят тесты — по итогам производитель обязан представить отчёт. В официальном письме от Росстандарта сказано, что до завершения работ отечественный производитель установил ограничение продаж для всех товарных автомобилей Lada Largus. Но на данный момент их не остановили.

В Автовазе изданию рассказали:

«По состоянию на сегодняшний день "Автоваз" не получал от Росстандарта дополнительных писем после запроса об информации, опубликованной в интернете. На запрос Росстандарта готовится официальный ответ. Никаких запретов в запросе Росстандарта не содержится. В дилерскую сеть направлены рекомендации с механизмом устранения и профилактики указанной особенности конструкции».