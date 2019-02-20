Экономика

В России предложили установить минимальную цену на пиво

Минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво должна начинаться от 35 рублей за 0,5 л. Как пишут «Известия», такое предложение выдвинул Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Инициатива уже направлена в Минфин.

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя - 50-60 рублей.

В союзе производителей полагают, что МРЦ поднимет качество продукции, так как слишком низкая цена на пиво говорит о его сомнительном качестве и вызывает вопросы к легальности его производства.

По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, ведомство в целом поддерживаем идею об МРЦ. Однако вводить минимальную цену без детальных расчетов не будут.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что введение МРЦ на пиво повысит эффективность госконтроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке и позволит сформировать конкурентоспособную среду.