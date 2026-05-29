Автомобили ГК «Кабош» арестовали из-за налоговой задолженности

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск налоговой службы об обращении взыскания на заложенное имущество ООО «ГК Кабош», а именно двух автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

В целях погашения задолженности в отношении ООО «ГК Кабош» вынесено требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов. Задолженность общества не погашена, долг по налоговым платежам в бюджетную систему РФ составляет более 32 млн рублей.

Аресту подвергнуто имущество налогоплательщика на сумму в размере 9,4 млн рублей, а именно автомобиль Mercedens-Benz 2020 года выпуска и автомобиль Hyundai Creta 2021 года выпуска.

В отношении арестованного движимого имущества общества установлено обременение в виде залога в пользу налогового органа.

Учитывая данные обстоятельства, налоговый орган обратился в суд. Дело №А52-2583/2026. Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 1 июля.

Ранее Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение между УФНС России по Псковской области и ООО «ГК Кабош» в рамках дела о банкротстве.