WMT AI и ИТ-холдинг Т1 стали партнёрами в области AI-трансформации бизнеса

WMT AI и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о партнёрстве, которое открывает новый этап в развитии российских ИИ-решений для корпоративного рынка. Объединив экспертизу в области искусственного интеллекта и масштабную корпоративную ИТ-инфраструктуру, стороны намерены совместно создавать и внедрять технологические продукты, востребованные крупным бизнесом и государственными структурами, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.

Партнёрство строится на пересечении двух сильных сторон: WMT AI специализируется на AI-трансформации и умеет встраивать прикладной интеллект в реальные бизнес-процессы, ИТ-холдинг Т1 обладает глубокой экспертизой в корпоративной автоматизации и широкой клиентской базой среди крупнейших игроков рынка. Такая синергия позволяет не просто декларировать внедрение ИИ, а создавать решения, которые измеримо меняют операционную эффективность компаний. Совместная работа охватит разработку и вывод на рынок новых продуктов, создание технологических интеграций, обмен экспертизой и реализацию совместных проектов в сфере информационных систем и технологий.

История взаимодействия двух компаний уже доказала работоспособность этой модели. Ранее WMT AI и структуры ИТ-холдинга Т1 реализовали совместный HR-tech проект: интеграцию Релевантера и HR-системы «Юнион», существенно ускорив процесс найма и снизив затраты на подбор персонала.

Соглашение подписали представитель ООО «ИЗИ ПРОЖЕКТС» Игорь Никитин и Василий Саутин, коммерческий директор вертикали «Программные решения» ИТ-холдинга Т1.

«Мы видим в партнёрстве с Т1 стратегическую точку роста. Наш совместный опыт показывает, что связка корпоративной ИТ-инфраструктуры и прикладного искусственного интеллекта даёт конкретный, измеримый результат. Соглашение позволяет нам двигаться быстрее и системнее», — отметил Игорь Никитин, основатель WMT AI.