Роспотребнадзор остановил продажу 64,5 миллиона бутылок «Джермука»

Роспотребнадзор направил поручение оператору государственной системы маркировки «Честный знак» о приостановке реализации в России 64,5 млн бутылок минеральной воды «Джермук». В воде выявлено превышение содержания гидрокарбоната, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве пояснили, что основанием стали нарушения о техническом регулировании. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре отметили, что это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье, пишет ТАСС.
