Роспотребнадзор остановил продажу 64,5 миллиона бутылок «Джермука»

Роспотребнадзор направил поручение оператору государственной системы маркировки «Честный знак» о приостановке реализации в России 64,5 млн бутылок минеральной воды «Джермук». В воде выявлено превышение содержания гидрокарбоната, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 млн единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук", изготовитель - ЗАО "Джермук групп" (Республика Армения). Поручение о блокировке новых партий действует с 28 мая 2026 года на срок до дополнительного уведомления», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что основанием стали нарушения о техническом регулировании. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре отметили, что это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье, пишет ТАСС

Ранее сообщалось, что в России с 30 мая вводят ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении.

