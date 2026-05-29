Бюджет Пскова составил около 9 миллиардов рублей в 2025 году

Доходы городского бюджета в 2025 году составили около девяти миллиардов рублей. Такой итог подвел глава Пскова Борис Елкин в ходе оглашения отчета о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год на 48-я сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам главы города, 61% доходов – безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов.

При этом приоритетным направлением социально-экономического развития города остается реализация национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

«На эти цели в прошлом году город получил финансирование более одного миллиарда рублей, при этом кассовое исполнение ежегодно находится на высоком уровне», – подчеркнул Борис Елкин.

Так, в прошлом году этот показатель составил более 99,9%. Всего за прошедшие пять лет объем финансирования национальных проектов составил порядка 6,5 миллиарда рублей.

Собственные доходы города по сравнению с 2024 годом выросли на 4,5%, а по сравнению с 2021 годом – на 54,5%.