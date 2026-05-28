Страховые взносы с доходов свыше 300 тысяч рублей псковичи должны заплатить не позднее 1 июля

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает, что не позднее 1 июля необходимо уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2025 год в размере 1% с суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей.

Такие взносы обязаны заплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, осуществляющие частную практику в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Размер дохода для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется в соответствии с п. 9 ст. 430 Налогового кодекса Российской Федерации.

Напомним, сумма страхового взноса рассчитывается как 1% от суммы дохода, полученного за расчетный период, за вычетом 300 тысяч рублей. При этом максимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 тысяч рублей, за 2025 год не может превышать 321 818 рублей.

Для расчета суммы страховых взносов можно воспользоваться электронным сервисом «Калькулятор расчета страховых вносов» на официальном сайте ФНС России и в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя». Сервис позволяет самостоятельно рассчитать сумму страховых взносов, подлежащую уплате.

В УФНС обратили внимание, что страховые взносы уплачиваются на единый налоговый счет. Произвести уплату страховых взносов можно с помощью сервиса: «Уплата налогов и пошлин – Пополнить ЕНС».

Ведомство рекомендует не откладывать уплату страховых взносов и исполнить обязанность своевременно.