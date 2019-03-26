Экономика

Псковский ПФР напоминает о порядке индексации пенсий пенсионерам, прекратившим работу

С 1 января страховые пенсии увеличились на 7,05%. Работающим пенсионерам выплата производится без учета плановых индексаций. Получать пенсию с учетом индексации работающие пенсионеры будут после завершения трудовой деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Территориальными органами ПФР ежемесячно производится уточнение факта осуществления пенсионерами работы на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, то есть обращаться с заявлением не обязательно.

Полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца после увольнения.

Приведем пример: пенсионер уволился с работы в феврале 2019 года. В марте в ПФР поступит отчетность от работодателя за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В апреле ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В мае 2019 года ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июне пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - март, апрель и май.

То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.