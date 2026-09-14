Новый проект «PRO ДЕНЬГИ» стартует на «ПЛН FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) представляет вашему вниманию новый проект «PRO ДЕНЬГИ». Это цикл программ, в котором будет просто и доступно рассказываться о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова будет раскрывать какую-то определенную тему, а также давать практические советы и разоблачать распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Сегодня обсудим, как с детства прививать здоровые финансовые привычки.

С какого возраста стоит начинать говорить с ребёнком о деньгах? Как сформировать у него понимание их ценности? Насколько уместно заводить для ребенка банковскую карту, и какие тут могут быть риски? Подробнее об этом с Ириной Барановой поговорит ведущий программы Константин Калиниченко.