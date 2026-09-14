ФАС проанализирует цены на популярные лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на 13 распространенных лекарств, в числе которых обезболивающее средство «Пенталгин НЕО», лекарство от кашля «Ренгалин» и другие, сообщили в ведомстве.

«ФАС проанализирует ценообразование на 13 распространенных лекарственных препаратов. В их числе препараты для лечения заболеваний горла "Лизобакт" и "Септолете Тотал", обезболивающее средство "Пенталгин НЕО", лекарство от кашля "Ренгалин"», - говорится в сообщении.

В службе рассказали, что провели анализ наиболее востребованных у граждан лекарственных препаратов в аптечном сегменте.

Там объяснили, что речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. При этом, по мнению ФАС, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться «по доступным ценам».

«В связи с этим ведомство направило в фармкомпании запросы ценообразования на 13 востребованных у граждан препаратов. ФАС России запросила информацию об объемах продаж этих лекарственных препаратов, а также детализированные данные о формировании цен», - уточнили в ведомстве.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, пишет РИА Новости.