ФАС проанализирует цены на популярные лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на 13 распространенных лекарств, в числе которых обезболивающее средство «Пенталгин НЕО», лекарство от кашля «Ренгалин» и другие, сообщили в ведомстве.
В службе рассказали, что провели анализ наиболее востребованных у граждан лекарственных препаратов в аптечном сегменте.
Там объяснили, что речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. При этом, по мнению ФАС, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться «по доступным ценам».
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, пишет РИА Новости.