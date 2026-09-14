«Деловой полдень»: О молодежном предпринимательстве

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Деловой полдень». На этот раз ведущая, исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина предлагает поговорить о молодежном предпринимательстве.

О том, как оно развивается на территории Псковской области, расскажут региональный координатор сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай» Анастасия Чугунова и председатель комитета по молодежной политике и предпринимательства Псковского отделения «Деловой России» Елена Шацкова.