Россельхозбанк в Псковской области: инвестиции в предприятия АПК и поддержка фермеров

В сентябре псковский филиал Россельхозбанка отмечает 20-летие. На сегодняшний день задачи банка выходят далеко за рамки банковской деятельности и напрямую нацелены на выполнение доктрины продовольственной безопасности страны, развитие АПК, сельских территорий и человеческого капитала – это образование и профессиональная подготовка кадров для сельского хозяйства, начиная со школьной скамьи, рассказала в программе «Школа финансов» на ПЛН FM (102.6) директор псковского филиала Анна Тарасенко. Все эти годы Россельхозбанк работает совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и решает государственные задачи по развитию АПК.

По словам Анны Тарасенко, при финансовой поддержке РСХБ в регионе реализовано более 40 инвестиционных проектов — это и животноводческие комплексы, и молочные фермы. Благодаря льготному кредитованию за эти годы в регионе завершены крупные инвестпроекты: ОАО «Красное Знамя» построило молочно-товарную ферму в деревне Насва Новосокольнического района, «ПсковАгроИнвест» реконструировал племенной репродуктор. Один из самых масштабных проектов - роботизированный молочный комплекс в деревне Ажово Псковского района, который введен в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас идет строительство молочного комплекса-гиганта в Бежаницком районе. АО «Ударник» при поддержке Россельхозбанка возводит один из крупнейших молочно-товарных комплексов области. Высокотехнологичное производство заметно усилит молочную отрасль региона.

«Также важная задача банка, как основного кредитора агропромышленного комплекса, – обеспечение своевременного проведения сезонно-полевых работ: посевных и уборки урожая. Льготное кредитование – это рабочий механизм обеспечения аграриев оборотными средствами», – отметила директор филиала и напомнила, что в регионе реализуется «Школа фермера» и «Школа агротуризма» – бесплатные образовательные проекты для аграриев, где они получают актуальную информацию от региональных и федеральных экспертов в сфере сельского хозяйства, изучают опыт успешных фермеров и агропредприятий.