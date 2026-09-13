По данным Росстата годовая инфляция в августе ускорилась до 6,33%

Годовая инфляция в России по итогам августа составила 6,33% против 5,98% в июле, следует из данных Росстата. За месяц потребительские цены снизились на 0,08%.

Продовольственные товары подешевели на 0,26%, плодоовощная продукция — на 5,72%. Сильнее всего снизились цены на белокочанную капусту — на 18,8%, картофель — на 17,9% и морковь — на 14,6%. Апельсины подорожали на 8,1%, огурцы — на 3,4%, сахар — на 5,7%, гречневую крупу — на 5,1% и мясо — на 2,2%.

С января по август 2026 года цены выросли на 4,67%. За аналогичный период прошлого года показатель составил 3,94%. Сильнее всего с начала года подорожал бензин (+24,64%), при этом за месяц прирост составил 0,76%.

ЦБ прогнозирует, что инфляция по итогам года составит 6-7%. В 2027 году регулятор ожидает ее снижения до 4% и сохранения на этом уровне и далее. На заседании 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку в 14% годовых и отметил рост проинфляционных рисков, пишет «Коммерсантъ».