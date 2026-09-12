Андрей Козлов: Курсовая разница может увеличить себестоимость сельхозпродукции

Курсовые колебания могут привести к росту себестоимости сельхозпродукции из-за зависимости отрасли от импортной техники, семян и средств защиты растений. Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» высказал председатель комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«То растет, то падает. Но любая валютная разница — это, скажем так, тенденция к увеличению стоимости различных видов товаров. У нас сельское хозяйство, к сожалению, не стопроцентно обеспечено российской техникой, средствами защиты растений и семенами. Соответственно, любая покупка запасных частей, техники, средств защиты растений, семян, конечно, увеличивает входящие затраты. Поэтому есть вероятность, что в конечном итоге у сельхозтоваропроизводителей может увеличиться себестоимость», — сказал он.

По словам спикера, аналогичная ситуация складывается и в других отраслях, использующих иностранные станки, комплектующие и металлы. При этом депутат не ожидает существенного роста себестоимости, поскольку курс меняется постепенно.

«Я не думаю, что она существенно увеличится, потому что курс, еще раз подчеркиваю, растет не такими большими скачками, а поэтапно. Но есть и другая тенденция — у нас снижается ключевая ставка Центрального банка. Поэтому здесь существует определенный баланс», — отметил он.

Козлов также выразил надежду, что Центробанк сможет контролировать инфляцию и стабилизировать ситуацию на валютном и денежном рынках.

«Центральный банк является регулятором, который регулирует инфляцию и влияет на валютный курс и денежный рынок. Мне кажется, что Центральный банк — достаточно эффективная структура, которая уже показала себя в непростой период. Сейчас период тоже непростой, но я думаю, что Центробанк с этой задачей справится», — заключил он.