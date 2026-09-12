 
Экономика

Ирина Баранова: Псковичам стоит диверсифицировать сбережения

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Диверсифицировать сбережения, сочетая депозиты и накопительные счета с инвестиционными инструментами, рекомендуют клиентам на фоне изменений курсов доллара и евро. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» рассказала региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова.

«В целом на данный момент клиенты своих финансовых привычек существенно не меняют. В основном продолжают хранить денежные средства в рублевых депозитах и накопительных счетах. Для сохранения доходности мы рекомендуем клиентам диверсифицировать портфель», — сказала Ирина Баранова.

По ее словам, в портфель можно добавлять инвестиционные продукты в соответствии с риск-профилем клиента. В частности, она назвала золото и обезличенные металлические счета, а также облигации, в том числе ОФЗ.

«Набирает популярность программа долгосрочных сбережений и накопительного страхования жизни. Менеджеры Альфа-Банка всегда подскажут и помогут грамотно составить портфель, который будет отвечать финансовым целям клиента», — отметила спикер.

Она также посоветовала не снимать средства спонтанно, чтобы не терять доходность по банковским продуктам.

Говоря о покупке недвижимости, Ирина Баранова отметила, что клиенты банка в основном приобретают ее для улучшения жилищных условий, а не как способ получения доходности от вложенных средств.

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