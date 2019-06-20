Экономика

Участником «Выставки промышленников Псковской области» станет «Фабрика Мороженого»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума. Сегодня речь пойдет об участнике, который готовит большую интерактивную площадку в рамках выставки - «Фабрика Мороженого».



«Фабрика Мороженого» начала свою работу в 1957 году. Это одно из старейших предприятий в Псковской области и единственный производитель мороженого в регионе.



На предприятии на протяжении долгих лет бережно сохраняют традиционную рецептуру, которая соответствует строгим стандартам качества.



На фабрике действует система безопасности качества производства HACCP (ХАСП).

Продукция «Фабрики Мороженого» узнаваема на территории области, имеет положительную оценку потребителей и пользуется устойчивым спросом. Самая известная торговая марка – «Славестино», также на фабрике выпускается мороженое под торговыми марками «Вкусно», «Столбушино», «Peppa Pig». Предприятие активно развивается и будет и дальше радовать жителей и гостей региона вкуснейшим, всеми любимым, лакомством.

Добавим, что в часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран.



«Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на улице Калинина.



Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть»

Спонсоры - ЗАО «ЗЭТО», ООО «Техносвар КС», агентство полного цикла «Городской формат»

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