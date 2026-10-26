Тысяча рублей - а есть нечего: как псковичи справляются с подорожанием продуктов 

Покупка продуктов - одна из основных статей расходов большинства семей. Однако в последнее время привычная корзина обходится все дороже: растут цены и на овощи «борщевого набора», и на мясо, и на другие товары повседневного спроса. Псковская Лента Новостей поговорила с жителями города, чтобы узнать, насколько заметно для них подорожание продуктов и как оно сказывается на семейном бюджете.

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Приготовить борщ, купить мясо к ужину и собрать продуктовую корзину на неделю - все это обходится россиянам дороже с каждым годом. Даже привычные овощи, которые составляют основу повседневного меню, заметно прибавили в цене. По данным аналитической компании NTech за 40-ю неделю 2026 года (28 сентября - 4 октября), килограмм свеклы стоил в среднем 39,7 рубля - на 27% больше, чем годом ранее. Капуста подорожала на 26%, до 31,7 рубля за килограмм, лук - на 25%, до 51,6 рубля, морковь - на 19%, до 43,1 рубля, картофель - на 16%, до 45,7 рубля.

Подорожание не ограничивается овощами: растут цены и на другие продукты, без которых сложно представить повседневный рацион. По данным исследовательской компании АБ-Центр на 5 октября 2026 года, мороженая рыба за год подорожала на 18,1%, яйца - на 17,4%, гречневая крупа - на 16,7%. Особенно много в последнее время обсуждают цены на курицу: по данным Росстата, за год она стала дороже на 16,1%, а ее стоимость превысила 266 рублей за килограмм.

На таком фоне покупателям приходится присматриваться к альтернативам. Россияне все чаще выбирают свинину вместо курицы. За год она подорожала лишь на 1,7% и в конце сентября стоила в среднем 405,8 рубля. Несмотря на то, что свинина остается дороже куриного мяса, разница в динамике цен, похоже, повлияла на выбор покупателей. За год продажи свинины в России выросли на 13%, а курицы - сократились на 3%.

Общая стоимость продуктов тоже продолжает расти, увеличивая нагрузку на повседневный бюджет. По данным «Руспродсоюза», в июле 2026 года минимальная месячная продуктовая корзина в России обходилась в среднем в 8159 рублей на человека - на 8,5% дороже, чем в начале года.

Но как рост цен отражается на повседневной жизни псковичей? ПЛН провела опрос среди читателей, чтобы выяснить, как изменились их расходы за последний год.

Большинство участников опроса признались, что покупают только самое необходимое и теперь вынуждены экономить даже на продуктах. Такой вариант выбрали 74,27% респондентов. 7,6% опрошенных раньше могли откладывать деньги, а теперь тратят всю зарплату до последней копейки. Еще 2,34% отказались от трат на развлечения - кино, театр, поездки и рестораны. По 1,75% респондентов сообщили, что большая часть денег уходит на оплату счетов за квартиру или что им приходится прибегать к кредитам. При этом 11,11% опрошенных отметили, что в их расходах ничего не изменилось, а у 1,17% опрошенных материальное благосостояние наоборот улучшилось.

Статистика показывает, что многим приходится внимательнее следить за расходами. Но как это выглядит на практике? По просьбе ПЛН псковичи рассказали, сколько тратят на продукты, замечают ли подорожание и как приспосабливаются к новым ценам.

Псковичка Юлия Михайлова [все имена изменены по просьбам спикеров - прим. ред.] рассказала, что специально не экономит на еде и продолжает покупать те продукты, которые входят в рацион членов ее семьи. «Подорожали - ну окей, но есть все равно надо», - рассуждает она. Однако рост цен она все равно ощущает и потому старается покупать продукты по акциям - не от самих магазинов, а от банков и сервисов доставки.

«Например, один из банков частенько устраивает акцию с солидным кешбэком на онлайн-покупки, в другом банке мне нравится акция "Кешбэк дня" (через приложение некоторые товары можно купить с кешбэком до 100%). Иногда можно выловить промокоды на скидку в 350-500 руб на покупки в сервисах заказа быстрой доставки готовой еды. В общем, есть варианты. Еще я активно пользуюсь картами с кешбэком на покупку продуктов. Не считаю до копейки, сколько именно уходит на продукты в месяц. Но могу точно сказать, что за последние 4-5 лет сумма затрат на еду в нашей семье увеличилась примерно на треть», - отмечает она.

А вот для Марии Александровой покупка продуктов - уже более серьезная нагрузка на кошелек. «Конечно, рост цен я заметила. В последнее время подорожали и овощи, и фрукты. Но сильнее всего ощущается увеличение цен на рыбу и кондитерские изделия. Привычки в целом не изменились, но ищем более низкие цены. Примерно 70% дохода у меня сейчас уходит на продукты питания», - делится псковичка.

Экономить приходится и Алине Анисимовой. По словам девушки, подорожание овощей ее практически не затронуло, так как в ее семье их едят мало. А вот рост цен на мясную продукцию ощущается значительно.

«Мы чаще всего берем птицу, и ценник на нее, как и на куриные яйца, сливочное масло, взлетел на глазах. Наш привычный рацион мы не меняли и от любимых продуктов не отказываемся, но теперь базовая корзина обходится на 20-30% дороже. Из-за этого финансовая нагрузка выросла: сейчас на еду уходит большая доля бюджета, порядка 50-60 процентов, что заставляет сильнее контролировать остальные расходы», - вздыхает псковичка.

Алексей Ковалев обращает внимание не только на ценники, но и на то, что на одну и ту же сумму в магазине удается купить все меньше. В последнее время он старался не менять привычный рацион, но теперь, когда его финансовая ситуация изменилась, подход к покупкам придется пересмотреть.

«Да, я замечаю, что цены постоянно растут. У меня все больше вызывают возмущение ситуации, когда потратил тысячу рублей, а есть как будто нечего. Я часто ем курицу, заметил, что она становится все дороже. Также все чаще обращаю внимание, что производители снижают либо качество товаров, либо их объем. Так как у меня до недавних пор был достаточный доход, то я не менял свои привычки. Раньше на продукты у меня уходило примерно 16% дохода семьи из двух человек, мы не экономили на еде. Но из-за потери работы в ближайшее время придется пересмотреть свои расходы», - сетует молодой человек.

Елена Арефьева тоже замечает рост цен на продукты. Пока она продолжает покупать овощи, но, если зимой их стоимость снова окажется запредельной, готова от них отказаться. А вот с куриной грудкой ситуация сложнее.

«Цены на овощи действительно опять начали расти, хотя картошка, морковка, свекла и капуста наоборот подешевели, но думаю, это пока что. Подорожала зелень, салаты, огурцы и помидоры. Еще не критично, но уже не очень приятно. Пока что покупаю, но, если зимой мы опять придем к огурцам за 400 рублей за килограмм, то тогда буду жить без овощей в рационе. Прошлой зимой питахайя действительно была дешевле огурцов и, уж тем более, помидоров, хотя экзотический фрукт. Но больше всего подорожала куриная грудка, что для меня очень принципиальный момент, потому что другое мясо я есть не могу. Соответственно, и суп готовлю на нем же, но сейчас уже значительно реже из-за цены», - делится она.

По словам псковички, в последнее время ее пищевые привычки сильно изменились - от очень многих продуктов пришлось отказаться. «Например, молочка: йогурты, сырки, вкусовые творожки. Только если по скидкам удается купить, а йогурты я начала сама себе делать в мультиварке, получается и дешевле, и выгоднее. Отказалась от всякого джанк-фуда, потому что не считаю целесообразным тратить значительно больше 100 рублей, например, на чипсы. Реже стала покупать сладости. Можно подумать, что разница в ценах стала не настолько большой, чтобы отказываться от данных продуктов, но за месяц на этой разнице набегает приличная сумма, поэтому и приходится экономить таким образом», - объясняет девушка.

В отличие от развлечений или спонтанных покупок, расходы на еду просто так не вычеркнешь из бюджета. Можно реже ходить в кино или отказаться от чипсов, но завтракать, обедать и ужинать все равно нужно. Конечно, адаптация к новым ценам реальна - многие уже тщательнее планируют покупки, сравнивают стоимость товаров и ловят скидки. Но если на продукты приходится тратить все больше, значит, на другие потребности у людей остается все меньше. И дело уже далеко не только в отказе от лишнего: то, что еще недавно было посильной покупкой, для многих постепенно становится непозволительной роскошью.

Елизавета Левадная