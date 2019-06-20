Экономика

Александр Козловский: Через развитие кластеров небольшие предприятия могут получить меры господдержки

Через развитие кластеров небольшие предприятия могут получить меры господдержки, которые им недоступны по одиночке. И таких небольших предприятий в Псковской области – большинство. Об этом на заседании круглого стола «Инструменты территориального развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и международная кооперация» сообщил депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит сегодня, 28 июня, в рамках Ганзейского форума приграничного сотрудничества.

«У нас совсем немного крупных предприятий, таких как «Титан-Полимер», например. При этом небольшие предприятия очень нуждаются в федеральной поддержке. Думаю, похожая ситуация сложилась еще в очень многих регионах», - заявил он.

Александр Козловский отметил, что на сегодняшний день в великолукский кластер входит 19 предприятий и 6 объектов инфраструктуры. «И мои коллеги готовы реализовывать новые проекты. Это конструкторские разработки, это испытания, выпуск опытных образцов», - добавил парламентарий.

В качестве примера сложности получения господдержки он привел великолукское предприятие «Велторф». «Это современное предприятие, здесь много инвестировали в разработку торфа. Но торф они используют не как горючий материал, а как специальные смеси для тепличного хозяйства. Часть продукции реализуется за рубеж. Но при этом торф у нас приравняли к нефти и газу, поэтому предприятию не получить господдержку. У нас есть подобное предприятие и в Плюссе», - рассказал Александр Козловский.

При этом он отметил, что если Минпромторг зачастую идет навстречу промышленникам и производственникам, то Минфин не всегда отстаивает их интересы. «У Минфина немного другие задачи и видение, поэтому многие инициативы разбиваются о волнорез непонимания. Денис Мантуров (министр промышленности и торговли РФ) отстаивает интересы промышленных предприятий. Хотя, к сожалению, не всегда все получается. Но мы работаем вместе, и министерство, и мы, законодатели», - отметил депутат Госдумы РФ.

Среди положительных сдвигов в Псковской области Александр Козловский отметил большое поступательное развитие ПсковГУ в плане подготовки востребованных у производственников кадров. «Это очень важно, потому что мы серьезно ощущаем нехватку специалистов: и молодых, и уже состоявшихся, по сути, мы просто перехватываем их друг у друга», - заключил он.