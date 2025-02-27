Экономика

Почти 2,5 тысяч проб молочной продукции было проверено в Псковской области в 2024 году

В 2024 году специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области и его территориальных отделов проверили 43 субъекта, реализующих молочную продукцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



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При осуществлении мониторинга за качеством и безопасностью молочной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям исследовано 2 367 проб молочной продукции, из них 4,2% - неудовлетворительные по физико-химическим показателям, 4,7% - по микробиологическим.

Неудовлетворительных образцов по содержанию остаточных количеств антибиотиков, ГМО, содержанию загрязнителей химической природы, по радиологическим показателям не выявлено.

За 2024 год снято с реализации 8 партий молочной продукции общим весом 31,6 кг.