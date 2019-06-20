Экономика

«Титан-Полимер» намерен создать в Псковской области промышленный кластер

«Титан-Полимер» планирует в перспективе создать в Псковской области промышленный кластер по переработке ПЭТ. Об этом на заседании круглого стола «Инструменты территориального развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и международная кооперация» сообщил генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит сегодня, 28 июня, в рамках Ганзейского форума приграничного сотрудничества.

Герман Петрушко отметил, что в планах инвестора создать не только завод про производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул, но и создать кластер по их переработке. При этом он отметил, что создание такого кластера требует очень больших усилий и очень больших знаний.

«Наша продукция – это в частности, материал для решения задач легкой промышленности – это нити и волокна, которые являются стратегическим сырьем. Это пищевая промышленность. При этом наша продукция будет востребовано не только на внутренних, но и на зарубежных рынках», - заявил гендиректор «Титан-Полимера».

Он также сообщил, что на псковском предприятии планируется выпускать в том числе уникальные гранулы с особыми свойствами, которые, по его, не производятся больше ни на одном предприятии в России.

Герман Петрушко указал, что совместно с Академией наук и ПсковГУ будет вестись работа над тем, чтобы выпускать на псковском заводе и другие уникальные материалы.

Он напомнил, что проект строительства завода «Титан-Полимер» подразумевает мультипликативный эффект за счет развития смежных и обслуживающих производств, таких как, например, транспортные или клининговые компании. На одно рабочее место, созданное якорным предприятием, может быть создано до 3-4 рабочих мест на предприятиях-партнерах.

Среди возможных перспектив сотрудничества Герман Петрушко также назвал международную кооперацию.