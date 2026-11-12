Опыт Псковской области по ОКН взяли в обучающую программу АСИ

Две управленческие практики Псковской области по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот включены в обучающую программу АСИ для субъектов РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде инвестиционного развития Псковской области.

Фото: фонд инвестиционного развития Псковской области

11–12 ноября в Новосибирске прошла стратегическая сессия АСИ по Сибирскому федеральному округу по улучшению инвестиционного климата. Среди участников — представители федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, бизнеса и ресурсоснабжающих организаций.

Руководитель филиала Фонда инвестразвития Псковской области в Москве Светлана Леготина представила управленческие практики по вовлечению ОКН в хозяйственный оборот на тему «Объекты культурного наследия в Псковской области. Работа с инвестором».

Представленные решения по взаимодействию с инвесторами разрабатывались Фондом совместно с региональными Министерством экономического развития и Министерством культурного наследия.

Регион системно работает с ОКН: выявляет перспективные объекты, проводит инвентаризацию и оценку состояния, формирует понятные инвестиционные предложения с визуализацией проектов приспособления.

Ключевой инструмент — каталог инвестиционных лотов ОКН. В нём собраны лоты уже готовые к презентации инвесторам. С помощью каталога инвесторы могут быстро сориентироваться в возможностях и потенциале объектов.

АСИ отметило две практики Псковской области и включило их в обучающую программу для других субъектов РФ:

создание каталога инвестиционных лотов ОКН;

визуализация потенциальных проектов по приспособлению ОКН к современному использованию.

Другие регионы смогут опираться на лучшие решения, выработанные на страт сессии, адаптировать под свою специфику с минимальными затратами на пилотирование. Для инвесторов такой подход означает прозрачные и предсказуемые условия работы с ОКН.