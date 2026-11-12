Опыт Псковской области по ОКН взяли в обучающую программу АСИ

Две управленческие практики Псковской области по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот включены в обучающую программу АСИ для субъектов РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде инвестиционного развития Псковской области.
Фото: фонд инвестиционного развития Псковской области
11–12 ноября в Новосибирске прошла стратегическая сессия АСИ по Сибирскому федеральному округу по улучшению инвестиционного климата. Среди участников — представители федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, бизнеса и ресурсоснабжающих организаций.
Руководитель филиала Фонда инвестразвития Псковской области в Москве Светлана Леготина представила управленческие практики по вовлечению ОКН в хозяйственный оборот на тему «Объекты культурного наследия в Псковской области. Работа с инвестором».
Представленные решения по взаимодействию с инвесторами разрабатывались Фондом совместно с региональными Министерством экономического развития и Министерством культурного наследия.
Регион системно работает с ОКН: выявляет перспективные объекты, проводит инвентаризацию и оценку состояния, формирует понятные инвестиционные предложения с визуализацией проектов приспособления.
Ключевой инструмент — каталог инвестиционных лотов ОКН. В нём собраны лоты уже готовые к презентации инвесторам. С помощью каталога инвесторы могут быстро сориентироваться в возможностях и потенциале объектов.
АСИ отметило две практики Псковской области и включило их в обучающую программу для других субъектов РФ:
- создание каталога инвестиционных лотов ОКН;
- визуализация потенциальных проектов по приспособлению ОКН к современному использованию.
Другие регионы смогут опираться на лучшие решения, выработанные на страт сессии, адаптировать под свою специфику с минимальными затратами на пилотирование. Для инвесторов такой подход означает прозрачные и предсказуемые условия работы с ОКН.