 
Экономика

Малый и средний бизнес нарастил расчёты с Китаем на треть

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Клиенты малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2026 года увеличили объём платежей в Китай на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ВТБ. На фоне высокого спроса на расчёты с КНР банк продлил льготные условия, снижающие издержки компаний при расчётах с КНР.

Рост внешнеторговой активности подтверждается и независимой статистикой. По данным Федеральной таможенной службы, количество активных участников ВЭД в сегменте малого бизнеса за последний год выросло более чем на 30%. Драйвером этой динамики выступают не только крупные компании, но и небольшие производства и региональные дистрибьюторы, которые напрямую заказывают оборудование, электронику и потребительские товары из Китая.

По словам руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития — старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, задача банков - помочь компаниям максимально бесшовно организовать торговлю с партнерами из КНР на каждом этапе сделки.

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