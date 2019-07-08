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Экономика

Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области

09.07.2019 14:23|ПсковКомментариев: 2

Поток критических обращений псковичей по поводу предстоящего открытия на территории ОЭЗ «Моглино» завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул в последнее время сократился. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По его словам, людей, которые приходят в офисный центр завода и звонят на «горячую линию», выступая с критикой, стало меньше. «Это естественно. Потому что к нам уже привыкли. Двери открыты. Люди уже идут к нам не организованными потоками, а когда захотели, тогда и зашли», - пояснил гость студии.

По мнению Германа Петрушко, свидетельством того, что настрой граждан сменился на более позитивный, является и тот факт, что на экономическом форуме, состоявшемся в Пскове в рамках Международных Ганзейских дней, у совместного стенда «Титан-Полимера» и ОЭЗ «Моглино» собиралось много интересующихся. «Что бы я отметил - это позитивный взгляд. Люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области. Это предприятие, направленное на развитие бизнеса, развитие псковского региона со всеми вытекающими отсюда последствиями», - заключил директор псковского завода «Титан-Полимер».

Теги: #Моглино #ОЭЗ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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