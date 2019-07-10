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Экономика

ОЭЗ «Моглино» присоединилась к промышленному электротехническому кластеру Псковской области

11.07.2019 17:55|ПсковКомментариев: 0

Особая экономическая зона «Моглино» присоединилась к промышленному электротехническому кластеру Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЭЗ, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков и и.о. Генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских.

Подписание состоялось в рамках круглого стола «Инструменты территориального развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и международная кооперация» на Ганзейском форуме «Путь навстречу».

В ОЭЗ «Моглино» уверены, что соглашение позволит проектам нарастить свой промышленный и инвестиционный потенциал и расшить перечень предлагаемых возможностей.

Напомним, промышленный электротехнический кластер Псковской области был основан в 2016 году и к настоящему времени представляет собой масштабный промышленный проект в России по кооперации крупнейших региональных предприятий, выпускающих электротехническое оборудование.

Кластеры являются ключевым элементом стратегии повышения конкурентоспособности национальной и региональной экономики и внедрения инновационных технологий.

В рамках кластера существенно повышается экономическая устойчивость малых и средних предприятий, расширяются их возможности по решению логистических, инновационных, кадровых и других задач на основе общих усилий. Успешно функционирующий кластер является гарантией создания и сохранения рабочих мест на предприятиях малого бизнеса, что снижает уровень безработицы и позволяет сохранять и наращивать налоговую базу в регионе.

Теги: #Моглино #электротехнический кластер #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
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