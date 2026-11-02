Кредитный рейтинг: региональный управляющий АО «Альфа-Банк» рассказала, из чего складывается оценка заемщиков

Многие граждане боятся присвоения статуса неблагонадежных заемщиков и не до конца понимают, как именно формируется их финансовая репутация. Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире программы «PRO деньги» на ПЛН FM (102.6) рассказала, как на самом деле работает система оценки надежности заемщиков и какие данные учитывают финансовые организации.

Как отметила гостья студии, ключевым инструментом оценки является кредитный рейтинг, который базируется на объективных цифрах, а не на субъективном мнении банковского менеджера.

«Кредитный рейтинг — это числовой показатель от 300 до 850 баллов, которые формируются в Национальном бюро кредитных историй. Иногда вы слышите такую сокращенную аббревиатуру "БКИ". Он показывает, насколько данное физическое лицо платежеспособно», — отметила Ирина Баранова.

Она подчеркнула, что эта оценка складывается из детальной истории взаимоотношений человека с финансовыми организациями. Бюро собирает и хранит полные данные о финансовой дисциплине клиента.

«В кредитном рейтинге и в бюро кредитных историй сосредотачивается вся информация о тех кредитах, кредитных картах, которые вы оформляли или получали: сроки погашения кредитов, были ли у вас просрочки, информация о вашей долговой нагрузке и о том, как часто вы делали запросы в банк для получения кредита», — объяснила эксперт.

Также Ирина Баранова развеяла миф, в который многие заемщики до сих пор верят: единого «черного списка» пользователей кредитных услуг не существует.