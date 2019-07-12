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Экономика

Псковский бизнес-инкубатор можно получить бесплатную консультацию по социальному предпринимательству

21.07.2019 19:19|ПсковКомментариев: 1

На сегодняшний день социальное предпринимательство - важная и актуальная составляющая современного бизнес-сообщества. Это предпринимательство, решающее социальные проблемы населения.

В Псковском городском бизнес-инкубаторе на базе информационно-консультационного центра субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе социальные предприниматели, а также лица, желающие заняться предпринимательской деятельностью в области социального предпринимательства могут получить бесплатные консультации, связанные с такой деятельностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в бизнес-инкубаторе.

Здесь напомнили, что существует два критерия, по которым бизнес можно отнести к социальному предпринимательству. Первый - бизнес работает в той сфере, которая изначально относится к социальной сфере (образование, здравоохранение, социальные услуги, культура, спорт). Второй - предприниматель трудоустраивает у себя лиц из социально незащищенных слоев населения, к которым относятся инвалиды, одинокие или многодетные родители, люди пенсионного и предпенсионного возраста, люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Но здесь существует определенное ограничение - в штате должно быть не менее 50% людей из вышеназванных категорий.

Телефоны для консультаций: (8112) 29-12-68, 29-10-34 29-10-32.

Также консультации можно получить по электронной почте, отправив запрос на e-mail: info.bizpskov@gmail.com.

Источник: Псковская Лента Новостей
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