«Дневной дозор»: Оправдан ли резкий рост цен на куриное мясо?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Оправдан ли резкий рост цен на куриное мясо?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

По данным Росстата, за прошедший год курица подорожала на ощутимые 16,1%, ее стоимость превысила 266 рублей за килограмм. Такой прирост в цене оказался самым большим по сравнению с остальным мясом. Ведь даже говядина взлетела только на 14,9% (до 756,4 рубля за килограмм), а свинина и вовсе оказалась самой стабильной — её стоимость выросла всего на 1,7% (в среднем 405,8 рубля за килограмм).

Из-за резкого подорожания птицы покупатели начали массово рассматривать свинину как более выгодную и доступную альтернативу. В крупных торговых сетях спрос на нее вырос аж на 14%.

Такой рост в цене в очередной раз вызвал панические настроения у населения, которое еще не успело отойти от подорожавших яиц и огурцов. Люди не могут понять, с чем связано такое увеличение цены. Оправдан ли рост стоимости курицы? Как формируются цены на товары агропромышленного комплекса? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной Дозор».

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов рассказал, чем обусловлен рост цен на куриное мясо и для чего это нужно. Он призвал не создавать искусственный ажиотаж на курицу.

«Курица была дешевле свинины. Стали ее теперь больше брать. Теперь она подравнялась по цене со свининой. Соответственно, сейчас всё выровняется, и тогда потребители будут брать, может, одинаково: 50% курицы и 50% свинины. Это первое. Второе — опять ажиотаж. Это как кризис с топливом: все понеслись. Сейчас, пожалуйста, даже 95-го нет на них. Нет очередей. Надо просто немножко голову включать всегда и не надо создавать такой ажиотаж. Конечно, мы все подвержены этому ажиотажу, может быть, даже с курицей. Но это так, поверхностно. А если взять глубже, конечно, все ресурсы подорожали. Особенно корма. Сопутствующие ветеринарные препараты тоже подорожали. И логистика тоже подорожала, потому что горючее немножко подтянуло. Хотя хочу сказать, все-таки страна выдержала этот кризис, ведь горючее-то не шагнуло вперед. Да, и были дельцы, которые продавали по 110, по 120 рублей, но их тоже сейчас ФАС прихватил. Во всяком случае, государство выдержало».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию Андрей Козлов выразил альтернативную точку зрения. По его мнению, на конечную цену ощутимо влияют владельцы торговых сетей.

«Иногда очень сложно предсказать, как растет цена на ту или иную продовольственную продукцию. И мне кажется, некое повышение никаким образом с рынком не связано. Дорожает один белок, дешевеет другой. Курица — это достаточно дешевый белок, который человек употреблял в пищу. Но на сегодняшний момент отрасль птицеводства действительно столкнулась с увеличением стоимости кормов. Комбикорм для птиц — очень дорогостоящий, дороже только для рыб, — сильно подорожал. И два таких сопутствующих товара, как куриное яйцо и мясо курицы, иногда показывают скачки цен: то цена поднимается, то опускается, несмотря на то, что, в принципе, исходные затраты всегда достаточно одинаковые. Мне кажется, в этой части рынок формируют не сельхозтоваропроизводители, а торговые сети, которые фактически являются монополистами для крупного бизнеса, производящего товары, о которых мы сейчас говорим. Поэтому, несмотря на покупательную способность и потребительский спрос, именно они формируют эти цены. Поэтому, мне кажется, это всё-таки влияет на стоимость того или иного вида товара в своих торговых точках».

Генеральный директор «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков объяснил, что рост цен на куриное мясо оправдан. Однако он выразил сомнения относительно необходимости такого резкого подорожания.

«Цена, безусловно, оправдана, потому что очень подорожала стоимость кредитов. Это неизбежно приведет к повышению цены. Подорожают энергоресурсы. Очень сильно подорожала логистика, транспортные расходы. Любую продукцию нужно довести до потребителя. Поэтому цена в любом случае выросла. Насколько оправданно она выросла, насколько выросла — наверное, производители тоже считают свою себестоимость и понимают, что в убыток работать невозможно».

А председатель совета директоров ЗАО «Великолукский молочный комбинат» Дмитрий Матвеев говорит о том, что большой спрос может вызывать спекуляции при ценообразовании, и на это, среди прочих факторов, тоже стоит обращать внимание.

«Стоимость процентной ставки на сегодняшний день составляет 20% годовых. Если вы берете миллион рублей, вам через год нужно отдать миллион двести. Куда это всё закладывается? Естественно, в цену. Это первый основной фактор. Второй самый важный фактор — это потребление, спрос и предложение. Если на рынке большое количество предложения, допустим мяса курицы, то, естественно, цена будет расти на уровне себестоимости, но не будет расти спекулятивно. Когда спрос превышает предложение, всё равно появляются спекулятивные вещи. Когда приходят к потребителю, к производителю и говорят: "Мы у тебя купим, но отдай нам. Мы тебе заплатим не два рубля, а 2,20", естественно, он отдаст. И это везде так происходит. Но при этом надо понимать, что с этих дополнительных 20 копеек он заплатит дополнительные налоги. А если предложение и спрос примерно уравновешены или предложение, наоборот, превышает спрос, то тут на самом деле никакого спекулятивного момента в ценообразовании нет и никогда не будет. Поэтому это две основные составляющие, которые влияют на стоимость мяса курицы».

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», глава региональной ассоциации фермеров в Гдовском округе Александр Конашенков выделил факторы, которые влияют на итоговую стоимость товаров, производимых фермерами.

«Всё то, что мы производим, состоит из налогов, зарплат, износа техники, смазочных материалов и погоды. Вот все составляющие».

Подорожание куриного мяса, которое всегда являлось самым доступным для населения источником белка, несомненно, вызвало волнение в обществе. Никто из наших спикеров не выразил серьезных опасений касаемо роста цен. Они назвали вполне логичные факторы, которые влияют на конечную стоимость продукции агропромышленного комплекса. Ждет ли нас понижение цен при сложившейся ситуации — сомнительно.

Александра Мошина