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Министр финансов РФ: Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит почти 30 тысяч рублей

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Страховые пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля по уровню инфляции, которая сложится в 2026 году, а с 1 апреля – в соответствии с прогнозируемым ростом зарплат в России, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с февраля на уровень инфляции – это 6,8%, а с апреля на 3,3% – это те размеры, на которые, как мы оцениваем, будет расти уровень заработных плат в экономике», — сказал министр.

Средний размер пенсии по старости на конец следующего года, по его словам, составит 29 тысяч 924 рубля.

Также в следующем году будут проиндексированы размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда в России. Прожиточный минимум составит в следующем году 20 тысяч 227 рублей, а МРОТ – 28 тысяч 935 рублей, пишет РИА Новости.

«Это позволит обеспечить задачу, поставленную президентом – выходу МРОТ к 2030 году к размеру 35 тысяч рублей», — отметил Антон Силуанов.
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