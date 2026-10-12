Министр финансов РФ: Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит почти 30 тысяч рублей

Страховые пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля по уровню инфляции, которая сложится в 2026 году, а с 1 апреля – в соответствии с прогнозируемым ростом зарплат в России, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с февраля на уровень инфляции – это 6,8%, а с апреля на 3,3% – это те размеры, на которые, как мы оцениваем, будет расти уровень заработных плат в экономике», — сказал министр.

Средний размер пенсии по старости на конец следующего года, по его словам, составит 29 тысяч 924 рубля.

Также в следующем году будут проиндексированы размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда в России. Прожиточный минимум составит в следующем году 20 тысяч 227 рублей, а МРОТ – 28 тысяч 935 рублей, пишет РИА Новости.