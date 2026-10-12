Ирина Баранова рассказала, как правильно рассчитать итоговую сумму с сопутствующими расходами при совершении крупной покупки

Как правильно рассчитать, насколько может отличаться итоговая сумма покупки может отличаться от запланированной, рассказала в новом выпуске программы «PRO Деньги» Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметила гость студии, стоимость покупки действительно отличается от реальной стоимости товара. Поэтому в расчет итоговой суммы необходимо закладывать дополнительные 10-20%.

«Давайте разберем на примере покупки автомобиля и ремонта квартиры. Покупая автомобиль, возникают дополнительные расходы в виде КАСКО, ОСАГО. Это примерно 5-8% от стоимости автомобиля. Потом надо будет купить резиновые коврики, зимнюю и летнюю резину. Если планируется покупка БУ автомобиля, то возникнут вопросы по техническому обслуживанию. А это тоже от 10 до 25 тысяч рублей. Это все дополнительные расходы. А если человек делает ремонт, например, на кухне, потом могут появиться какие-то дефекты, которые придется заменить, и которые не планировали делать. Также будет необходимость купить мебель, которая опять же изначально не планировалась. Тогда же появятся и другие сопутствующие расходы, такие как установка и перевозка. Подобные дополнительные траты будут всегда, поэтому в первую очередь, когда человек планирует большую покупку, необходимо сесть и просчитать не только ее конкретную стоимость, которая указана в договоре или на ценнике в магазине, но еще и те дополнительные траты, которые будут при эксплуатации этой вещи, либо при покупке или ремонте квартиры», — заключила Ирина Баранова.

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