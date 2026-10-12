 
Экономика

Разумный алгоритм планирования — от идеи до покупки: Ирина Баранова рассказала, как минимизировать риски при покупке

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Алгоритм планирования «от идеи до покупки» включает в себя несколько основных шагов, которые помогут минимизировать риски при покупке, как эмоциональные, так и финансовые, рассказала в новом выпуске программы «PRO Деньги» Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо подумать о целях совершения покупки: «Например, человек планирует покупать автомобиль. Стоит задаться рядом вопросов: Для каких целей нужен данный автомобиль? Сколько он должен стоить? Это будет семейный автомобиль не старше трех лет и стоимостью не более двух миллионов рублей? Далее человек смотрит, есть ли сейчас денежные средства на данную дорогостоящую покупку или нет».

Как отметила Ирина Баранова, если человек планирует совершить крупную покупку за собственные средства, а не в кредит, то необходимо спланировать, сколько времени нужно для того, чтобы накопить нужную сумму: «Если год, значит год. Значит, это тоже нужно запланировать».

Также очень важно сравнить цену: не надо делать спонтанно покупку «здесь и сейчас», стоит сравнить предложения от нескольких продавцов или производителей.

«Например, если человек делает ремонт, стоит попросить смету у нескольких подрядных компаний. При таком подходе можно сэкономить 10-15% и найти более подходящую вещь, которая действительно подходит по цене», — заключила Ирина Баранова.

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