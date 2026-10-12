 
Экономика

«Бизнес-курс»: Сколько стоит уверенность?

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс». В гостях у ведущего - президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова - заместитель директора Псковского филиала «Росгосстрах» Татьяна Акимова. 

В этом месяце этой страховой компании исполняется 105 лет. За это время у нее накоплен огромный опыт и подготовлена мощная команда профессионалов. В новом выпуске программы «Бизнес-курс» речь пойдет о юбилее «Росгосстраха» и об уверенности как самом востребованном продукте в нашей текущей реальности. 

Что для компании «Росгосстрах» и, в частности, для команды Псковского филиала, значит путь длиной в 105 лет? Какие важные для клиента услуги были внедрены в Псковском филиале за последние годы и какие появятся в ближайшее время? Какие самые частые страховые случаи в Псковской области и что они говорят о главных страхах бизнеса и людей? Как меняется структура спроса на страхование в регионе: что растёт, а что падает? Как выбрать правильную страховку и не переплатить? 

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