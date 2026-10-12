Псков в антилидерах рейтинга по покупательской способности средней зарплаты

Псков занял 91-е место по покупательской способности средней зарплаты, следует из исследований, опубликованных РИА Новости.

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России к стоимости регионального фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен седьмой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат.

В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный и Нальчик. В Грозном соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг составляет 2,19 раза, а в Нальчике ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Владикавказе, Элисте, Черкесске, Магасе, Иваново, Севастополе, Биробиджане и Пскове. В перечисленных городах на среднюю заработную плату можно приобрести не больше 2,7 фиксированного потребительского набора.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

11 место - Санкт-Петербург.

15 место - Мурманск;

16 место - Нарьян-Мар;

41 место - Великий Новгород;

63 место - Архангельск;

69 место - Петрозаводск;

71 место - Калининград;

86 место - Вологда;

Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2026 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены 100 городов – административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России. Административные центры ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей не включены из-за отсутствия данных.