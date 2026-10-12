 
Экономика

Псков в антилидерах рейтинга по покупательской способности средней зарплаты

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Псков занял 91-е место по покупательской способности средней зарплаты, следует из исследований, опубликованных РИА Новости.

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России к стоимости регионального фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен седьмой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат.

В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный и Нальчик. В Грозном соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг составляет 2,19 раза, а в Нальчике ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Владикавказе, Элисте, Черкесске, Магасе, Иваново, Севастополе, Биробиджане и Пскове. В перечисленных городах на среднюю заработную плату можно приобрести не больше 2,7 фиксированного потребительского набора.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 11 место - Санкт-Петербург.
  • 15 место - Мурманск;
  • 16 место - Нарьян-Мар;
  • 41 место - Великий Новгород;
  • 63 место - Архангельск;
  • 69 место - Петрозаводск;
  • 71 место - Калининград;
  • 86 место - Вологда;

Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2026 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены 100 городов – административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России. Административные центры ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей не включены из-за отсутствия данных.

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