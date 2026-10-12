 
Экономика

ЦБ ужесточит контроль за электронными кошельками

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Банк России утвердил методику оценки операторов электронных денежных средств. Теперь их работу будут проверять по 33 критериям, регулятор будет оценивать, насколько понятно и полно они раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам оператору присвоят один из четырех рейтингов — от «соответствует» до «не соответствует». За недостатки ЦБ потребует их устранить, а за неисполнение предписаний сможет применять штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии.

Рынок электронных кошельков в 2025 году вырос в 1,6 раза — до 13,3 триллиона рублей. При этом требования к работе с клиентами здесь были значительно мягче, чем для банков.

Отдельная проблема — мошенничество. Из-за упрощенной идентификации кошельки часто используют в преступных схемах: анонимный кошелек позволяет хранить до 15 тысяч рублей, упрощенный — до 100 тысяч. Преступники применяют подставных лиц, а деньги дробят через цепочки посредников.

По данным ЦБ, в 2025 году с кошельками было связано около 13,4 тысяч операций без добровольного согласия клиентов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Новые правила повысят прозрачность, но полностью искоренить мошенничество не смогут, пишут «Известия».

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