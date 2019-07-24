Экономика

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

В России растет популярность кредитов наличными - объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро, имеющемся в распоряжении«Известий».

В Центробанке отметили, что кредитование без залога (большая часть таких займов выдается наличными) увеличилось за январь-май 2019 года на 25,7%.

Отмечается, что деньги на руках нужны россиянам для оплаты ремонта, отдыха, бытовых покупок и на покупку авто.

Кроме того, кредиты наличными отличатся простотой оформления.